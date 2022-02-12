Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 12 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 12 Şubat 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 448 bin 347 Covid-19 testi yapıldı, 86 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 272 kişi yaşamını yitirdi.
CAN KAYBINDA ARTIŞ
Bakanlığın 11 Şubat verilerine göre, dün 458 bin 142 test yapılmıştı. Dün, 95 bin 65 vaka tespit edilirken, 253 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise can kaybında artış yaşandı ve 272 yurttaş yaşamını yitirdi.
BAKAN KOCA'DA UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedavisi devam eden ağır hasta sayısı 1.000 civarında. Vaka sayıları hayli düşükken ağır hasta sayımız bunun üstünde oluyordu. Aşının bu sonuçta etkisi büyük, Omicron’u da hesaba katmalıyız. Şartlar lehimizdeyken, 65 yaş üstünü ve kronik hastaları koruyarak vefatları azaltalım" ifadelerine yer verdi.
Tedavisi devam eden ağır hasta sayısı 1.000 civarında. Vaka sayıları hayli düşükken ağır hasta sayımız bunun üstünde oluyordu. Aşının bu sonuçta etkisi büyük, Omicron’u da hesaba katmalıyız. Şartlar lehimizdeyken, 65 yaş üstünü ve kronik hastaları koruyarak vefatları azaltalım. pic.twitter.com/rDkT3rnEzX— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 12, 2022
Türkiye'nin 12 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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