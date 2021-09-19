Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 19 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 19 Eylül 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları son bir haftadaki seyrinde devam ettiği takdirde, yüksek sayıda can kayıplarının önüne geçemeyeceğiz" dedi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 338 bin 873 Covid-19 testi yapıldı, 26 bin 398 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi.
BAKAN KOCA’DAN UYARI
Bir haftalık vaka sayısını sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugünkü vaka sayısı 26.398. Yeni can kaybımız 213. Vaka sayıları son bir haftadaki seyrinde devam ettiği takdirde, yüksek sayıda can kayıplarının önüne geçemeyeceğiz. Tedbirler ve aşıyla istikrarlı bir düşüş sağlamalıyız. Son bir hafta bizi uyarıyor” dedi.
Bugünkü vaka sayısı 26.398. Yeni can kaybımız 213. Vaka sayıları son bir haftadaki seyrinde devam ettiği takdirde, yüksek sayıda can kayıplarının önüne geçemeyeceğiz. Tedbirler ve aşıyla istikrarlı bir düşüş sağlamalıyız. Son bir hafta bizi uyarıyor. pic.twitter.com/GmDk8mz621— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 19, 2021
AŞILAMADA SON DURUM
Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 84.86, ikinci doz ortalaması yüzde 67.70, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 105 milyon 110 bin 950 oldu.
Türkiye'nin 19 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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