Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 23 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

23 Şubat 2022 Çarşamba, 19:45

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 464 bin 85 Covid-19 testi yapıldı, 86 bin 600 kişinin testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DA UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın, toplumun tamamını aynı anda tehdit eden bir bulaşıcı hastalık olmaktan çıkıp, daha çok belli risk grupları üzerinde etkili bir olay haline gelmeye başladı. Mücadelede bu risk gruplarına odaklanmalıyız. Büyükleriyle yaşayanların, kronik hastası olanların sorumluluğu arttı" ifadelerine yer verdi.

Salgın, toplumun tamamını aynı anda tehdit eden bir bulaşıcı hastalık olmaktan çıkıp, daha çok belli risk grupları üzerinde etkili bir olay haline gelmeye başladı. Mücadelede bu risk gruplarına odaklanmalıyız. Büyükleriyle yaşayanların, kronik hastası olanların sorumluluğu arttı. pic.twitter.com/wB8lprO9LE — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 23, 2022

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE CAN KAYBI KAÇTI?

Bakanlığın 22 Şubat verilerine göre, dün 463 bin 335 test yapılmıştı. Dün, 86 bin 70 vaka tespit edilirken, 271 kişi hayatını kaybetmiş ve 98 bin 199 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 23 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: