Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 24 Mayıs 2022 güncel koronavirüs verilerini paylaştı

24 Mayıs 2022 Salı, 20:38

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Bakanlığın 24 Mayıs’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 136 bin 332 testten 1304’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 6 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1184 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 697 bin 10 oldu.

Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt.

VAKA SAYISI ARTTI, TOPLU ULAŞIMDA MASKE ZORUNLULUĞU DEVAM

Dünkü vaka sayısı ise 922 olarak kaydedilmiş, Sağlık Bakanı Koca 22 Mayıs tarihinde, vaka sayısının 3 gün üst üste binin altında seyretmesi halinde toplu taşımada maske zorunluluğunun ortadan kalkacağını duyurmuştu.

KOCA, "BEKLEDİĞİMİZ GÜN GELDİ" DEMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayısı 905. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000'in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!” demişti.

Türkiye'nin 24 Mayıs 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: