Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 24 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

24 Nisan 2022 Pazar, 19:33

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

24 Nisan’a ilişkin koronavirüs verilere göre; son 24 saat içerisinde yapılan 127 bin 253 testten 2 bin 277’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 15 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 15 bin 947 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 426 bin 248 oldu.

Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt oldu.

Türkiye'nin 24 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: