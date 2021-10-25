Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 25 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 25 Ekim 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2021 Pazartesi, 21:15
Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 25 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 663 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi.

KOCA'DAN '56 İL' AÇIKLAMASI 

İkinci doz aşı oranının Türkiye genelinde %77,5’i geçmesi gurur duyulacak bir toplumsal başarıdır. Halen 56 ilimiz ülke ortalamasının altında, bazı illerde fark büyük. Aşıyla birlikte tedbirlerin de önemli olduğunu unutmamalıyız.

Türkiye'nin 25 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 


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