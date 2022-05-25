Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 25 Mayıs 2022 güncel koronavirüs verilerini paylaştı

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 19:44

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Mayıs tarihinde, vaka sayısının 3 gün üst üste binin altında seyretmesi halinde toplu taşımada maske zorunluluğunun ortadan kalkacağını duyurmuştu.

KOCA, "BEKLEDİĞİMİZ GÜN GELDİ" DEMİŞTİ

Koca, “Vaka sayısı 905. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000'in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!” demişti.

Türkiye'nin 25 Mayıs 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: