Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 26 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 26 Eylül 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Son 24 saatte, 25 bin 861 yeni vaka tespit edildi. 24 bin 875 kişi de sağlığına kavuşurken korona nedeniyle bugün 228 kişi hayatını kaybetti.
BAKAN KOCA'DAN KRİTİK UYARI
Güncel koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maske takanların sayısı? Sosyal mesafe kuralına dikkat edenlerin sayısı? Tam doz aşı olanların sayısı? Salgınla mücadelenin gereklerini yapanlar arttıkça, yeni vaka sayılarımız ve ona bağlı olarak vefat sayılarımız azalacak. Hep birlikte, kararlılıkla, üzerimize düşeni yapalım" dedi.
Türkiye'nin 26 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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