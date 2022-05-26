Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 26 Mayıs 2022 güncel koronavirüs verilerini paylaştı

26 Mayıs 2022 Perşembe, 19:53

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

26 Mayıs’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, bin 310 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 oldu. Bir günde toplam 139 bin 482 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 289 olarak kaydedildi.

VAKA SAYISI ARTTI

Bakanlığın 25 Mayıs’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 137 bin 573 testten bin 260’ı pozitif çıkmıştı. Bugün ise vaka sayısı arttı ve bin 300'i geçti.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,49 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,19 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 711 bin 493’e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA’DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

KOCA, "BEKLEDİĞİMİZ GÜN GELDİ" DEMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Mayıs tarihinde, vaka sayısının 3 gün üst üste binin altında seyretmesi halinde toplu taşımada maske zorunluluğunun ortadan kalkacağını duyurmuştu.

Koca, “Vaka sayısı 905. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000'in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!” demişti.

Türkiye'nin 26 Mayıs 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: