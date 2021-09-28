Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 28 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 28 Eylül 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 661 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi yaşamını yitirdi.
BAKAN KOCA’DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "'BU KADAR İNSANIN İÇİNDE GELİP BENİ Mİ BULACAK?' Covid-19 toplam vaka sayısı, bugün 28.892 yeni vakayla, 7 Milyon 95.580’e yükseldi. Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu. Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup, aşılarımızı mutlaka yaptıralım!” dedi.
“BU KADAR İNSANIN İÇİNDE GELİP BENİ Mİ BULACAK?”— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 28, 2021
Covid-19 toplam vaka sayısı, bugün 28.892 yeni vakayla, 7 Milyon 95.580’e yükseldi. Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu. Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup, aşılarımızı mutlaka yaptıralım! pic.twitter.com/rJS3qra5vf
Türkiye'nin 28 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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