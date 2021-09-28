Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 28 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 28 Eylül 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2021 Salı, 20:03
Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 28 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 661 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "'BU KADAR İNSANIN İÇİNDE GELİP BENİ Mİ BULACAK?' Covid-19 toplam vaka sayısı, bugün 28.892 yeni vakayla, 7 Milyon 95.580’e yükseldi. Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu. Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup, aşılarımızı mutlaka yaptıralım!” dedi.

Türkiye'nin 28 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:


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