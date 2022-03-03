Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 3 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

03 Mart 2022 Perşembe, 19:46

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Son 24 saatte, 49 bin 424 yeni vaka tespit edildi. Bugün 66 bin 873 kişi de sağlığına kavuşurken koronavirüs nedeniyle 188 kişi hayatını kaybetti.

“BAKAN KOCA DÜN VAKA TABLOSUNU PAYLAŞMAYI UNUTTU”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni vakalarla ilgili Bakanlığın sitesini, "'Bakan Koca dün vaka tablosunu paylaşmayı unuttu.' Günlük Covid-19 Tablosu, dün akşamdan itibaren her akşam Sağlık Bakanlığı http://covid19.saglik.gov.tr adresinde" sözleriyle paylaştı.

“Bakan Koca dün vaka tablosunu paylaşmayı unuttu.”

Günlük Covid-19 Tablosu, dün akşamdan itibaren her akşam Sağlık Bakanlığı https://t.co/RVlhe7786O adresinde. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 3, 2022

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE CAN KAYBI KAÇTI?

Bakanlığın 2 Mart verilerine göre, dün 407 bin 536 test yapılmıştı. Dün, 56 bin 780 vaka tespit edilirken, 189 kişi hayatını kaybetmiş ve 68 bin 268 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 3 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: