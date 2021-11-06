Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 6 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 6 Kasım 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 6 Kasım verilerine göre, 358 bin 326 test yapıldı.
Son 24 saatte, 27 bin 474 yeni vaka tespit edildi. 30 bin 584 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 203 kişi hayatını kaybetti.
BAKAN KOCA’DAN 'HEDEF' AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hedeflediğimiz aşı başarısına ulaşabilmiş değiliz. Aşı kararsızlığı bunun önemli nedenleri arasında. İlk dozu olmayanlar ve ikinci dozu erteleyenler konuyu sürüncemede bırakmayıp, ciddiyetle ele almalı. Bilgi kaynağımız bilim insanları, %79'un kararıysa hepimize örnek olmalı” dedi.
AŞILAMADA SON DURUM
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne takip etti.
Türkiye'nin 6 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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