Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2021 Cuma, 20:04
Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 115 Covid-19 testi yapıldı, 30 bin 201 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ana gündeminizin salgın olmasını istemiyoruz. Konuya odaklanma görevi bizim. Olağan hayatınıza kavuşmanız için sizden beklediğimiz, tedbirli davranarak kendinizi korumanız. Aşı olarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandırmanız. Bu tablo ciddi ihmallerimiz olduğunu gösteriyor” dedi. 

Türkiye'nin 8 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:  


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