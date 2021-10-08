Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 115 Covid-19 testi yapıldı, 30 bin 201 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi.
BAKAN KOCA’DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ana gündeminizin salgın olmasını istemiyoruz. Konuya odaklanma görevi bizim. Olağan hayatınıza kavuşmanız için sizden beklediğimiz, tedbirli davranarak kendinizi korumanız. Aşı olarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandırmanız. Bu tablo ciddi ihmallerimiz olduğunu gösteriyor” dedi.
Ana gündeminizin salgın olmasını istemiyoruz. Konuya odaklanma görevi bizim. Olağan hayatınıza kavuşmanız için sizden beklediğimiz, tedbirli davranarak kendinizi korumanız. Aşı olarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandırmanız. Bu tablo ciddi ihmallerimiz olduğunu gösteriyor. pic.twitter.com/1yeYBV4hwq— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 8, 2021
Türkiye'nin 8 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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