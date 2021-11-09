Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 9 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

09 Kasım 2021 Salı, 21:24

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 359 bin 560 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 662 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI VE CAN KAYBI YİNE ARTIŞTA!



Bakanlığın açıkladığı 8 Kasım Pazartesi gününün verilerine göre, 27 bin 824 vaka tespit edilmiş ve 187 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısı artarak 29 bine dayandı. Yine can kaybında da artış yaşandı ve 196 yurttaş yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aktif vaka sayımız yaklaşık 450.126. Testi pozitif çıkmış kişilerin, şikayetleri ne düzeyde olursa olsun, hastalığın yayılmasına izin vermemek için izolasyon koşullarına kesinlikle uymaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Salgınla mücadelede başarı ortak sorumluluğa bağlı” dedi.

Aktif vaka sayımız yaklaşık 450.126. Testi pozitif çıkmış kişilerin, şikayetleri ne düzeyde olursa olsun, hastalığın yayılmasına izin vermemek için izolasyon koşullarına kesinlikle uymaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Salgınla mücadelede başarı ortak sorumluluğa bağlı. pic.twitter.com/4Mp5r4QCKS — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 9, 2021

Türkiye'nin 9 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: