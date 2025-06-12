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Son Dakika... Sağlık Bakanlığı duyurdu: 'Sağlık-1 Botu'nda patlama! Ölü ve yaralı var

Son Dakika... Sağlık Bakanlığı duyurdu: 'Sağlık-1 Botu'nda patlama! Ölü ve yaralı var

12.06.2025 20:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... Sağlık Bakanlığı duyurdu: 'Sağlık-1 Botu'nda patlama! Ölü ve yaralı var

Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Sağlık-1 Botu'nda bir patlama meydana geldiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Sağlık-1 Botu'nda bir patlama meydana geldiğini duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde: 

"Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu’nda patlama meydana gelmiştir. 

Olayda maalesef 1 sağlık personelimiz hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1 vatandaşımızın tedavisi hastanemizde devam etmektedir. 

Sağlık personelimize Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve büyük sağlık ailemize başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz.

Hadiseye ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

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