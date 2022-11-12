Son Dakika: Şakir Özkan Torunlar İsrail'e büyükelçi atandı
Son dakika gelişmesi... Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Şakir Özkan Torunlar, İsrail Büyükelçisi olarak atandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de, İsrail'e 4 yılın ardından büyükelçi atandığı duyuruldu.
Yayımlanan karara göre, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ne Şakir Özkan Torunlar'ın görevlendirilmesine karar verildi.
Kararnamede, "İsrail Devleti Nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Şakir Özkan Torunlar atanmıştır" denildi.
ŞAKİR ÖZKAN TORUNLAR KİMDİR?
Şakir Özkan Torunlar 1960 yılında Mersin’de doğdu. TED Ankara Koleji’nde okuduktan sonra 1982 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 1983 yılında Dışişleri Bakanlığı’nda çalışmaya başladı. Evli ve bir çocuk babasıdır.
Çeşitli dış görevlerde bulunduktan sonra Ortadoğu Genel Müdür yardımcılığı ve Güvenlik İşleri Genel Müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi. 2008-2010 yıllarında Bangladeş Büyükelçisi oldu. 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu olarak Filistin Büyükelçiliği görevini yaptı. 2014 yılında Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler (Güney Asya) Genel Müdürlüğüne getirildi. 17 Ocak 2017 – Mayıs 2021 tarihleri arasında Hindistan Büyükelçisi oldu. 2021 yılı itibarıyla Dış Politika Danışma Kurulu üyeliği yaptı.
Video Haberler
- Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
- Görenler şoke oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Duruşma 14 Aralık'a ertelendi
- 14 yaşındaki Dicle, iş cinayetinde hayatını kaybetti
- EYT, asgari ücret, sözleşmeli personel...
- Maçoğlu'na bardak fırlattılar!
- 'Size her söylediğimizde sızıntı oldu'
- Duruşma sonrası ilk açıklama
- Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
- Hakimin sertifikası Erdoğan'dan!
- ‘Hiç alakam yok’ demişti
- ‘Erdoğan’ın askerlerini’ kim engelliyor