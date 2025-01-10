Son Dakika... Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın 'FETÖ' davasında karar verildi

Yayınlanma: 10.01.2025 - 16:22

Güncelleme: 10.01.2025 - 16:37

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i katleden Ogün Samast hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde açılan ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen aralarında Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek ile Ersin Yolcu'nun da olduğu 11 sanıklı dosyayla birleşen davasına bugün devam edildi.

Tutuksuz sanık Ogün Samast, duruşmaya Trabzon'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Başka suçtan tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Erhan Tuncel, Tuncay Uzundal, Yasin Hayal ile Zeynel Abidin Yavuz da bulundukları cezaevlerinden duruşmaya SEGBİS ile katıldı.

"İSTANBUL'A GÖNDERİLEN RAPORDA DİNK'E KARŞI EYLEM BİLGİSİ VARDI"

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunması alınan tutuklu sanık Ali Fuat Yılmazer savunmasında, "Savcı, Ogün Samast'ın çarpıtılmış ifadesiyle bizi suçlu gösterdi. Savcı Gökalp Kökçü kasıtlı şekilde aleyhime delil oluşturdu. Trabzon Emniyet’ten İstanbul’a gönderilen Şubat 2006 tarihli istihbarat raporunda Dink’e yönelik ses getirici eylem yapılacağı bilgisi vardı. İstihbarat jargonunda ses getirici eylem öyle sıradan bir eylem değildir" dedi.

"DİNK'İN HEDEFTE OLDUĞUNU İSTANBUL VALİLİĞİ BİLİYORDU"

Ali Fuat Yılmazer, savunmasının devamında, "Hrant Dink’in hedefte olduğu başta İstanbul Valiliği olmak üzere herkes tarafından biliniyordu. Peki İstanbul ne yapmış? Hiç... İstihbarat evrakı benden gizlenmiştir. Eğer gizlenmeseydi Koruma Daire Başkanlığı’na yazı yazar, Dink’e koruma sağlardım. Ancak ben o dönem Sabri Uzun’la birlikte yurt dışındaydım. Savcı Gökalp Kökçü; Doğu Perinçek ve Aydınlık grubunun iddialarını iddianameye çevirdi" ifadelerini kullandı.

"HÜKMÜ ALLAH'IN VERECEĞİNE İNANIYORUM"

Son sözleri sorulan sanıklardan Ali Fuat Yılmaz'er, "Hükmü, vakti geldiğinde Allah'ın vereceğine inanıyorum" dedi. Ramazan Akyürek, "Allahtan korkuyorsanız ona göre karar verin" dedi. Erhan Tuncel, "Halen varlığı devam eden yapı tarafından içeride tutuluyorum. Dosyanın aslı yalandır. Allah hesabını soracak" diye konuştu. Zeynel Abidin Yavuz, "Takdir mahkemenin" derken, Tuncay Uzundal, suçlamayı kabul etmediğini, Yasin Hayal ise söyleyecek bir şenin olmadığını söyledi. Adem Sağlam ile Ersin Yolcu, beraatlerine karar verilmesini isterken, Ogün Samast, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum" dedi.

KARAR:SAMAST DAHİL 7 SANIK HAKKINDA DÜŞME KARARI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ogün Samast, Ahmet İskender, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Tuncay Uzundal, Yasin Hayal ve Zeynel Abidin Yavuz'un üzerlerine atılı, "Silahlı suç örgütü adına suç işleme" suçlamasından açılan davanın zaman aşımına uğraması nedeniyle düşme kararı verildi.

İKİ SANIĞA MÜEBBET

Mahkeme, Ramazan Akyürek ile Ali Fuat Yılmazer'e, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası verirken, sanık Adem Sağlam'a "Örgüte üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay hapse mahkum etti. Firari sanıklar Faruk Sarı ile Yahya Öztürk'ün dosyaları ise ayrıldı.