Son dakika... Samsun Limanı'nda patlama!
Son dakika haberi... Samsun Limanı’nda bir yağ tankerinde patlama sonrası yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Samsun Liman sahasında bulunan yağ tankerinde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamayla birlikte tankerde yangın çıktı, siyah dumanlar gökyüzüne yükseldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
KARADENİZ BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK LİMANI
Samsun Limanı Karadeniz Bölgesi'nin en büyük limanı olarak biliniyor. Tarihten bu yana bir liman kenti olan Samsun'un, limanı olmadığı dönemlerde iskeleler bu işlevi görüyordu.
Şehirde bir liman inşa edilmesi için 1910 yılında İngilizler ile anlaşılmasına karşın 1. Dünya Savaşı'nın başlaması nedeniyle bu proje hayata geçirilememişti.
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