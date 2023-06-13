Son dakika... Samsun'da şiddetli yağış sel ve taşkınlara neden oldu! 3 ilçede okullar tatil edildi

Yayınlanma: 13.06.2023 - 08:58

Güncelleme: 13.06.2023 - 08:58

Şiddetli yağış nedeniyle Samsun Ankara kara yolu otogar mevkisinde taşkından dolayı bazı araçlar yolda kaldı.

Canik Belediyeevleri Mahallesi çevre yolunda sel suları nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

Samsun Ordu kara yolu kirazlık bölgesinde Ordu istikametinde bazı araçlar yolda kaldı, heyelan meydana geldi. Gülsan Sanayi Sitesi'nde bazı işyerlerini su bastı.

EĞİTİME "SAĞANAK" ENGELİ

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerindeki tüm okullarda, Tekkeköy ilçesinde de bugün taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Yağış nedeniyle tramvay seferleri de iptal edildi. Atatürk Bulvarı'nın, Kenan Yara Köprüsü ile Gençlik Parkı bölümünde kara yolu su birikintileri nedeniyle ulaşıma kapandı. Yaklaşık 1 saat sonra Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesi ile tıkanan mazgallar ve kanallar açıldı. Su birikintisinin tahliye edilmesiyle yol yeniden ulaşıma açıldı.