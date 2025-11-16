Son Dakika... Şanlıurfa'da inşaatta çöktü: İki çocuk işçi hayatını kaybetti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.11.2025 12:52:00
DHA İHA
Son dakika haberi... Şanlıurfa’da bir inşaatın beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. Göçük altında kalan 5 işçiden 2'si kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Ölen işçilerin henüz 16 yaşında olduğu öğrenildi.

 

Olay Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Kısa kırsal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 2 katlı bir inşaatın beton dökümü sırasında inşaatta çökme meydana geldi.

Çökme sırasında inşaatta çalışan 5 işçi göçük altında kaldı. Olay yerine AFAD, UMKE, Jandarma, 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

Image

İlk müdahaleyi çevredeki yurttaşların yaptığı işçiler, ekipler tarafından göçük altından çıkarıldı.

Yaralı işçiler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Image

KURTARILAMADILAR: İKİSİ DE ÇOCUK!

Göçükte yaralanıp Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 5 işçiden Sedat Kurt ve Yakup Güneş hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden her iki işçinin de Hayatını kaybeden her iki işçinin de henüz 16 yaşında oldukları öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

 

 

