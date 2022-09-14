Son Dakika: Şanlıurfa'da kamu görevlilerine saldırı hazırlığındaki 4 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki kamu görevlilerine yönelik eylem hazırlığında olduğu belirtilen 4 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

DHA
14 Eylül 2022 Çarşamba, 11:18
Son Dakika: Şanlıurfa'da kamu görevlilerine saldırı hazırlığındaki 4 şüpheli gözaltında
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyelerine yönelik Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonda; Suruç bölgesinde görev yapan yargı mensuplarının da bulunduğu kamu görevlilerine eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 1 tabanca, tabancaya ait şarjör ve çok sayıda fişek ile dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 


Suruç Şanlıurfa içişleri bakanlığı Terör

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