Son Dakika... Saraçhane protestolarını takip eden 7 gazeteci beraat etti

27.11.2025 10:59:00
Son dakika haberi... Saraçhane'de protestoları takip ettikleri gerekçesiyle 25 Mart'ta tutuklanıp 27 Mart'ta tahliye edilen 7 gazeteci beraat etti.

Gazeteciler Kurtuluş Arı, Gökhan Kam, Bülent Kılıç, Yasin Akgül, Ali Onur Tosun, Zeynep Kuray ve Hayri Tunç, Saraçhane'de protestoları takip ettikleri gerekçesiyle 25 Mart'ta tutuklanıp 27 Mart'ta tahliye edilmişti.

7 gazeteci hakkında bugün beraat kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

19 Mart 2025'te İBB'ye yönelik düzenlenen operasyonda İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile CHP'li ilçe belediye başkanları ve çok sayıda belediye bürokratı gözaltına alınmış, 23 Mart'ta da tutuklanmıştı.

19 Mart operasyonunun ardından ülke genelinde büyük bir toplumsal tepki yükselmiş, İstanbul'da eylemlerin merkezi İBB binasının bulunduğu Saraçhane olmuştu.

Bir hafta boyunca milyonlarca yurttaşın katıldığı eylemlerin ardından başta üniversite gençliği, gazeteciler ve avukatlar olmak üzere çok sayıda kişiye yönelik farklı davalar açılmıştı.

