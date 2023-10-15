Son Dakika: Sarıyer'de kağıt deposunda yangın

Son dakika gelişmesi... İstanbul Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde kağıt deposunda yangın çıktı.

DHA
Yayınlanma: 15.10.2023 - 11:49
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İstanbul Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde kağıt deposunda yangın çıktı.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. 

AYRINTILAR GELİYOR...


sarıyer Son dakika Yangın

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