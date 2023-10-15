Son Dakika: Sarıyer'de kağıt deposunda yangın
Son dakika gelişmesi... İstanbul Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde kağıt deposunda yangın çıktı.
İstanbul Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde kağıt deposunda yangın çıktı.
Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
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