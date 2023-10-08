Sarıyer'de korkutan yangın... Kumaş yüklü TIR alev alev yandı: Otoyolu duman kapladı

Yayınlanma: 08.10.2023 - 07:37

Güncelleme: 08.10.2023 - 07:37

Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu 18. Viyadük üstü Ankara istikametinde, İkitelli’den yüklediği kumaşları Batmana götürmek için yola çıkan 47 AAF 636 kupa plakalı TIR'ın dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden şoför, TIR'ı sağa çekerek Jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kumaşların tutuşmasıyla birlikte TIR alev alev yanmaya başladı. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri kaza yaşanmaması için çevrede geniş güvenlik önlem alırken itfaiye ekipleri alev alev yanan TIR'a müdahale etti.

DUMANLAR OTOYOLU KAPLADI

Alevlerin kumaşlara ulaşması üzerine otoyolu siyah dumanlar kapladı. Jandarma, 3 şeridi trafiğe kapatırken trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Dumanlar nedeniyle sürücüler önlerini görmekte zorlandı.

2 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınırken olay yerine getirilen iş makinası yardımıyla kumaşlar yola indirildi. Ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Yangında tır şoförü yara almadan kurtulurken TIR ve içindeki kumaşlar kullanılamaz hale geldi.