Sarıyer Belediyespor, Beşiktaş Ayos'a dur dedi!
Beşiktaş Ayos, Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu karşılaşmasında Sarıyer Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.
Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu maçında Sarıyer Belediyespor, Beşiktaş Ayos'u 3-0 yendi.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Saadettin Deneri Öznur Tosun
Sarıyer Belediyespor: Merve Tanıl, Lee Simone Alexandr, Begüm Hepkaptan, Kimberly Drewniok, Simonenko, Aleyna Vence, (Simay Kurt, Işıl Öz, Gizem Mısra Aşcı, Aslı Tecimer, Çağla Erdem)
Beşiktaş Ayos: Çağla Akın, Wilma Rosell Salas, Bahat Toksoy Guidetti, Brakocevic, Fulden Ural, Efimova, (Duru Aksu, Ecem Aknam Hilal Kocakara, Bengisu Aygün, Demidova)
Setler: 25-23, 25-11, 25-18
Süre: 84 dakika (32, 24, 28)
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