Son dakika: Sedat Peker'in 'basın danışmanı' Emre Olur'a tahliye

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 12:56

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 13:36

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in "basın danışmanı" olarak bilinen Ahmet Emre Olur hakkında bugün görülen duruşmada tahliye kararı verildi.

Olur'un tahliye haberini Peker'in avukatı Ersan Barkın sosyal medya hesabından duyurdu.

Emre Olur tahliye edildi — Ersan Barkın (@ersanbarkinn) January 25, 2023

Barkın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, “Ayrıca mahkeme, Emre Olur dosyasının Sedat Peker ana davası ile birleştirilmesine, yargılamanın ana dava üzerinden devam etmesine ve gizli tanığın beyanlarının dosyadaki hükme esas alınamayacağına ara kararda yer verdi” bilgisini aktardı.

NE OLMUŞTU?

Hakkında "tehdit", "suçu ve suçluyu övmek", "hakaret", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "basit yaralama", "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından adli makamlarca aranan Ahmet Emre Olur, Tiran Havalimanı'nda gözaltına alınarak 18 Eylül'de Türk yetkililere teslim edilmişti.

Bu kapsamda gözaltına alınarak Türkiye'ye getirilen Olur, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülmüştü.

Olur, sevk edildiği Anadolu Adliyesi'nde 21 Eylül'de, "suç işlemek amacıyla örgüte üye olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianamede, Olur'un, Türkiye'den ayrıldığı ve yurt dışında bulunduğu süreçlerde Peker'in yanında olduğunu ve "Reis Sedat Peker Suç Örgütü'nün sosyal medya işlerinden sorumlu olduğunu" söylemişti.

Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin aldığı karar doğrultusunda sosyal medya kullanımının kısıtlandığı anımsatılan iddianamede, metinleri Olur'a WhatsApp'tan gönderdiği ve Olur'un da bu metinleri kendi sosyal medya hesabından yayımladığı söylenmişti.

İddianamede, Olur'un, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "silahla kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 3 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Olur, ifadesinde, Sedat Peker’e ilişkin attığı tweet'ler için “Tweet'lerimi cahillik neticesinde attığımı kabul ediyorum. Bu tweet atma eylemlerinin suç niteliği olabileceğini değerlendirmediğim için bu şekilde cahilliğimden tweet atmış oldum” demişti.