EGM'den 'Sedat Peker dosyasının gizli tanığı konuştu' iddialarına ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), organize suç örgütü lideri Sedat Peker’le ilgili soruşturmaya ilişkin sosyal medyada yer alan iddialarla ilgili gerekli yasal sürecin başlatıldığını bildirdi.

DHA
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 07:40
EGM'den 'Sedat Peker dosyasının gizli tanığı konuştu' iddialarına ilişkin açıklama
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), hakkında terör örgütü "FETÖ üyeliğinden" davası bulunan ve Adalet Bakanlığı'nın Almanya'dan iadesini talep ettiği Cevheri Güven'in YouTube'daki Sedat Peker davasına ilişkin iddialarını yalanladı.

Güven'in "Sedat Peker dosyasının gizli tanığı konuştu" diyerek paylaştığı videoya atıf yapan EGM, adı geçen şahsın gizli tanık olmadığını vurguladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "24.01.2023 tarihinde sosyal medya üzerinde yapılan yayınlarda Sedat Peker suç örgütü gizli tanığı olduğu beyan edilen bir şahsın bilgileri ve görüntüleri verilmiş ve bu şahıs üzerinden bazı iddialar dile getirilmiş ise de bahse konu şahıs hakkında İçişleri Bakanlığı Tanık Koruma Kurulunca verilen herhangi bir koruma kararı olmadığı, adli yönden verilen kararların ise Bağımsız Yargı Organlarının yetkisinde olduğu; söz konusu yayında geçen iddialarla ilgili olarak da gerekli yasal sürecin başlatıldığı, Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur" ifadelerine yer verildi.


SEDAT peker Emniyet emniyet genel müdürlüğü

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