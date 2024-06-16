Son dakika... Sedef Güler cinayetinde katil zanlısı yakalandı
Son dakika haberi... Büyükçekmece'de denizde halıya sarılmış halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler'in katil zanlısı Yavuz G. yakalandı.
Büyükçekmece’de Sedef Güler’in cansız bedeninin denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde bulunması olayına ilişkin 1 şüpheli daha Edirne’de gözaltına alındı. Firari olarak aranan şüpheli Yavuz Güngör, Edirne İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Edirne’nin Yunanistan’a sınır köyü Elçili Köyünde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
7 Haziran 2024 tarihinde elleri ve kolları bağlı şekilde öldürüldükten sonra sarıldığı halıya 10 kiloluk dambıllarla bağlanıp denize atılan 24 yaşındaki Sedef Güler’in cansız bedeni Büyükçekmece Mimar Sinan sahilinde balıkçılar tarafından bulunmuştu.
Sedef Güler’in, 52 yaşındaki şüpheli Yavuz Güngör ile birlikte cinayetin işlendiği eve giriş görüntüleri ve araç ile taşınma görüntüleri ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansımıştı.
Edirne İl Komutanlığı ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri çerçevesinde Edirne Adliyesine getirildi.
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