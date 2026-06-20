Son dakika... Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan’ın da bulunduğu 5 kişi tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam 8 kişiden 1’i sağlık sebebiyle emniyetten serbest kalırken, 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Seferihisar Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan’ın da bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 'Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların inşaat ve imar işlemleri karşılığında usulsüz menfaat sağladıkları' iddiasıyla başlatılan soruşturmada yeni delillere ulaşıldığı öne sürülmüştü.

Soruşturmada, belediyedeki bazı görevliler ile özel sektör temsilcileri arasında yaklaşık 6 milyon TL tutarında 'rüşvet' alışverişi gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği iddiasında bulunulmuştu.

Bu kapsamda 17 Haziran’da İzmir merkezli iki ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan, inşaat firması yetkilileri S.B. ve R.K.B., kamu görevlisi Ö.A. ile şirket yetkilileri S.Y. ve R.Ö. gözaltına alınmıştı.

Soruşturmanın devamında ise, şirket görevlisi M.C.H. ile daha önce Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın eşi Nermin Günay da gözaltına alınmıştı.