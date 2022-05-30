Son Dakika: Semih Tufan Gülaltay cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
Ulusal Birlik Partisi eski Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay'ın, cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandığı öğrenildi.
Ulusal Birlik Partisi eski Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay'ın, cumhurbaşkanı hakaretten tutuklandığı öğrenildi.
Gülaltay'ın 25 Mayıs tarihinde Maltepe'deki ofisine silahlı saldırı düzenlenmişti. Gülaltay'ın şoförü saldırgana silahla karşılık vermişti. Çıkan çatışmada saldırgan olay yerinde hayatını kaybederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hakkında arama kararı olan Semih Tufan Gülaltay, 28 Mayıs'ta Maltepe'de gözaltına alındı. Gülaltay'ın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ümraniye Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.
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