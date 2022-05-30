Son Dakika: Semih Tufan Gülaltay cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

Ulusal Birlik Partisi eski Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay'ın, cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandığı öğrenildi.

DHA
30 Mayıs 2022 Pazartesi, 14:18
Son Dakika: Semih Tufan Gülaltay cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
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Ulusal Birlik Partisi eski Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay'ın, cumhurbaşkanı hakaretten tutuklandığı öğrenildi. 

Gülaltay'ın 25 Mayıs tarihinde Maltepe'deki ofisine silahlı saldırı düzenlenmişti. Gülaltay'ın şoförü saldırgana silahla karşılık vermişti. Çıkan çatışmada saldırgan olay yerinde hayatını kaybederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hakkında arama kararı olan Semih Tufan Gülaltay, 28 Mayıs'ta Maltepe'de gözaltına alındı. Gülaltay'ın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ümraniye Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.


Cumhurbaşkanı hakaret Ulusal Birlik Partisi Semih Tufan Gülaltay

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