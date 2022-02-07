Son dakika: Şentop'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması: 'Makale yayınlayacağım'
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3. kez aday olamayacağı yönündeki tartışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.
Meclis Başkanı Şentop, TBMM'nin açılışının 102. yılı dolayısıyla basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanlığı adaylık tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Şentop, "Cumhurbaşkanı'nın 3.kez adaylıkla ilgili sorunu yok. Hukuken hiçbir tartışma yoktur. 3 değil 2 kez adaylık söz konusudur. Hukuki boyutuyla ilgili olarak akademik çalışmayı ben yayınlayacağım. Bu konuda bir makale yayınlayacağım" dedi.
Şentop, "Hukuki sorun olmayacağını, tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
Öte yandan MHP lideri Bahçeli de bugün yaptığı açıklamada, “Bir defa bu iddianın yasal ve anayasal hiçbir temeli, hiçbir nesnel gerçekliği yoktur. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı’dır. Ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır” demişti.
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