Son dakika... Ses getiren iddia: 50 milyon bağışta bulunan o isim Sedat Peker

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 07:14

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 07:25

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve sosyal kooperatif statüsünde kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan ihtiyacharitası.org, depremzedelerle dayanışma için 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasını dün yeniden hayata geçirdi.

Halk TV özel yayınıyla gerçekleştirilen kampanyada 33 bin 98 aileye kira desteği için 330 milyon lira toplandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Hedefimizi aştık" açıklaması yaptı.

SAVAŞ ATEŞ SEDAT PEKER Mİ?

Kampanyadaki en büyük bağışı 50 milyon TL ile Savaş Ateş isimli bir yurttaş yaptı. KKTC'den yayına bağlandığını öne süren Savaş Ateş, "Aile şirketi olarak, Yunanistan'dan 50 milyon TL bağışlamak istiyoruz" dedi.

Konuşmasının devamında ise "Kızlarım Lina ve diğer kızım Mina, onların adına bu bağışı yapıyorum. Biz her zaman Türküz, Türkiye'nin yanındayız. Tekrardan Türkiye'de ölen aileler için onların acısı bizim acımız" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmenin ardından sosyal medyada ses getiren bir iddia ortaya atıldı. Kullanıcılar bağışı yapan kişinin andığı Line ve Mina'nın Sedat Peker'in kızlarıyla aynı olmasına dikkat çekti.

'SİNAN ATEŞ' AYRINTISI

Bazı kullanıcılar yayında yaşanan ses sorunu nedeniyle 'Mila'nın 'Mina' olarak anlaşıldığını öne sürdü.



Ayrıca Peker'in suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e gönderme yaparak "Savaş Ateş" adını seçtiği iddiası gündeme taşındı.