Son Dakika... SGK'den deprem bölgesi için ilaç açıklaması

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 11:17

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 11:34

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 10 il etkilendi, can kaybı ve yaralı sayısı her dakika artıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'dan (SGK) yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği bölgelerde ikameti bulunanlar, raporlu ilaçlar ve tıbbi malzemeleri bir defaya mahsus reçetesiz temin edebilecek.