Son Dakika... SGK'den deprem bölgesi için ilaç açıklaması

Son dakika gelişmesi... Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen yıkıcı depremde bölgelerde ikameti bulunanlar için raporlu ilaçlar ve tıbbi malzemeleri bir defaya mahsus reçetesiz temin edilebileceğini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 11:17
Son Dakika... SGK'den deprem bölgesi için ilaç açıklaması
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 10 il etkilendi, can kaybı ve yaralı sayısı her dakika artıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'dan (SGK) yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği bölgelerde ikameti bulunanlar, raporlu ilaçlar ve tıbbi malzemeleri bir defaya mahsus reçetesiz temin edebilecek.

 


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