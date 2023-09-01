Son dakika... Siirt'te korkutan deprem!

Yayınlanma: 01.09.2023 - 07:48

Güncelleme: 01.09.2023 - 08:18

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07.35'de Siirt merkezde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde: