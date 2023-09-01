Son dakika... Siirt'te korkutan deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Siirt merkezde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2023 - 07:48
Son dakika... Siirt'te korkutan deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07.35'de Siirt merkezde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:


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