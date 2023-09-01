Son dakika... Siirt'te korkutan deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Siirt merkezde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07.35'de Siirt merkezde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.
AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 1, 2023
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Merkez (Siirt)
Tarih:2023-09-01
Saat:07:35:09 TSİ
Enlem:37.908 N
Boylam:42.073 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/BbrF6aKWb6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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