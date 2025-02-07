Son Dakika... Sıla bebek davasında karar!

Son dakika gelişmesi... Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismar sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri davasının 3'ncü bugün duruşması görüldü. Anne Bakiye Y.'ye 3 suçtan toplam 27 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Son Dakika... Sıla bebek davasında karar!
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İHA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 11:04

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında sanıklar son kez savunmalarını yaptı. Mahkeme heyeti, yapılan savunmaların ardından hükmünü açıkladı.

CEZALARI BELLİ OLDU

Mahkeme, anne Bakiye Y.’yi öldürme suçundan 24 yıl, suç delillerini karartmaktan 3 yıl, suçu bildirmeme suçundan ise 9 ay olmak üzere toplam 27 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklardan G.K. cinsel istismar suçundan 7 yıl, K.A. cinsel istismar suçundan 7 yıl ve öldürme suçundan 13 yıl 6 ay olmak üzere toplam 20 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Diğer sanıklar Kanı. A. ve Sanlı Ö. ise beraat etti.

Mahkemenin kararının ardından taraflar duruşma salonundan ayrıldı.


Etiketler: #Sıla bebek #Sıla Yeniçeri #tekirdağ

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