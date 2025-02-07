Sıla bebek davasında 3. duruşma: Karar bekleniyor
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri’nin cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davanın 3’üncü ve karar duruşması bugün görülecek.
Sıla Yeniçeri’nin cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davanın 3’üncü duruşması, Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde saat 9.30’da başlayacak. Polis ekipleri, adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Sabahın erken saatlerinden itibaren avukatlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Tekirdağ Adliyesine gelmeye başladı.
Davanın sanıkları arasında yer alan Sıla’nın annesi Bakiye Yeniçeri (30) hakkında "İhmali davranışla kasten öldürme" suçundan 67 yıl, komşu Kani A. (33) için 28 yıl 6 ay, Sanlı Ö. (58) için ise "Suçu bildirmeme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor.
Suça sürüklenen çocuklardan G.K. (15) için toplam 66 yıl, K.A. (14) için ise 48 yıl ve ayrıca "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.
Kapalı oturumda yapılacak duruşmada mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- En tehlikeli 3 bölgeyi sıraladı, yüzde verdi!
- Abdülkadir Selvi anketleri paylaştı AKP'yi uyardı
- Erdoğan sadece bu senaryoda kazanıyor!
- Erdoğan: Cengiz Holding'in yardımını beğenmedim
- AKP heyeti çıkan rüzgardan koşarak kaçtı
- Fatih Portakal'dan dikkat çeken karar!
- MHP'den sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı: Kızı ateş püskürdü
- Kırgın ve yorgun şehir
- Konum bilgilerini paylaşan komisere tahliye!