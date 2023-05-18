Son dakika... Sinan Oğan, Ahmet Davutoğlu ile görüştü!

Yayınlanma: 18.05.2023 - 10:54

Güncelleme: 18.05.2023 - 11:18

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü. Ankara'daki görüşmede ikinci tur tavrının ele alındığı aktarıldı.

"TOPLANTI ÇOK VERİMLİ GEÇTİ"

İddiaya göre, Millet İttifakı paydaşlarının Ankara'da dün yaptığı toplantının ardından, akşam saatlerinde de Davutoğlu ile Sinan Oğan bir görüşme gerçekleştirdi.

Sinan Oğan'ın eski çalışma arkadaşlarından bir kişinin de bulunduğu toplantının, ikinci tur öncesinde bir hazırlık görüşmesi olarak da değerlendirilebileceği öne sürüldü.

Sözcü Televizyonu Editörü Deniz Gez, "Kaynağım toplantının çok verimli geçtiğini aktardı. Sinan Oğan'ın Millet İttifakı'nı desteklenmesi konusunda umutlu olduklarını söylüyorlar" dedi.