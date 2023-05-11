Son Dakika: Sinan Oğan Antalya programını iptal etti iddiası

Son dakika haberi... ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın Antalya mitingini iptal ettiği öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2023 - 15:40
Son Dakika: Sinan Oğan Antalya programını iptal etti iddiası
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Türkiye tarihinin en kritik seçimleri olarak gösterilen 14 Mayıs seçimlerine üç gün kala siyaset sahnesinde hareketlilik yaşanıyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından gözler ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a çevrildi.

Halk TV'nin aktardığına göre parti kurmayları, Oğan'ın yarınki Antalya mitingini iptal ettiğini açıkladı. Oğan'ın kurmaylarına yarın Ankara'da bir araya gelme çağrısı yaptığı belirtildi.


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