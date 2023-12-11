Son Dakika: Şırnak'ta deprem!
Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre Şırnak'ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Şırnak'ta 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 11, 2023
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Merkez (Şırnak)
Tarih:2023-12-11
Saat:14:28:33 TSİ
Enlem:37.61694 N
Boylam:42.63111 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/QCOemUTHb3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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