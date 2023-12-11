İstanbul'u bekleyen tehlike! Prof. Dr. Naci Görür depremde en fazla etkilenecek ilçeleri açıkladı

Yayınlanma: 11.12.2023 - 09:24

Güncelleme: 11.12.2023 - 09:27

Merkez üssü Bursa’nın Gemlik ilçesi olan 5.1 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından olası İstanbul depremi gündemde.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, CNN TÜRK’te Cüneyt Özdemir’e konuk olarak İstanbul’da deprem olasılığının yüzde 47 olduğunu söyledi.

"DEPREM BEKLEME OLASILIĞIMIZ YÜZDE 47"

Görür, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu depremin olma periyodu hakkında yapılan ciddi araştırmalar var. Bunlardan biri de ABD’li bir araştırıcının yapmış olduğu çalışma. Bu uluslararası dergilerde yayınlandı. Onun söylemine göre 99 depremlerinden sonra Marmara’da 7’den büyük bir depremin olma olasılığı %64 denildi. Birkaç ay önce bu çalışmanın revizyonu yapıldı ve deprem bekleme olasılığımızı %47 olarak ifade edildiğini gördük. Şimdi bu gerçekten çok büyük bir olasılık. Yazı tura bile atsanız %50 şansla atıyorsunuz. %47 gerçekten büyük bir rakam. Bu da gösteriyor ki deprem konusunda öyle bizi rahat tutacak, sakinleştirecek zaman itibarıyla bir durum yok. Her an İstanbul’da bir deprem olabilir.

“AVRUPA YAKASI ASYA YAKASINA GÖRE DAHA RİSKLİ”

İstanbul’da yapılan deprem harita çalışmaları var. Şöyle bir genelleme yapılabilir. İstanbul’un Avrupa Yakası, Asya Yakasına göre deprem açısından çok daha riskli. Bunun başlıca nedeni Avrupa yakasındaki zeminin özellikleri. Hem buradaki zemin çürük hem de bu zemin deprem dalgaları girdiği zaman, zeminin dinamik davranışları daha tahripkar, daha yıkıcı. Depremin şiddeti de görece olarak Avrupa yakasında daha fazla, Asya Yakası’nda nispeten daha az. Özellikle Avrupa Yakası’nda kıyı kesimleri, kıyıdan ilk 10 metre içeriğe girecek şeklinde olacak bant bölümünde depremin şiddeti 9’u buluyor. Bu da büyük bir şiddet. Yani en dayanıklı, çok iyi yapılmış binaların bile tahrip olacağı bir deprem şiddeti. O yüzden özellikle Avrupa Yakası’nda yer alan bölgeler, yani Zeytinburnu’ndan Haliç’ten tutun Silivri bölgesine kadar olan alan (Büyükçekmece, Küçükçekmece çevreleri ve onun denize yakın olan bölgeleri) buralar gerçekten depremde görece daha ciddi etkilenecek yerler.”