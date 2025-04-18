Son Dakika... Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Hastaneden açıklama geldi
Son dakika haberi... Kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin bulunduğu hastaneden yeni açıklama yapıldı.
Kalp rahatsızlığı ve aort yırtılması nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yeni bir açıklama yapıldı.
Önder'in genel durumunda bir değişiklik olmadığı, hayati tehlikenin devam ettiği bildirildi.
"HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM ETMEKTEDİR"
Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakım tedavi süreci devam etmektedir. Genel durumu aynı, yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor. İnfeksiyon ve inflamasyon açısından tedavilerimiz devam ediyor. Hastamız yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam etmektedir."
Etiketler: #Sırrı Süreyya Önder #Hastane #açıklama
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