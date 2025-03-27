Hadise'den 'gözaltı' tepkisi: 'Aralarında 18 yaş altı çocuklar da var'

Ünlü şarkıcı Hadise yaptığı açıklamada gözaltına alınan gençlere destek çıktı. Hadise, "Lütfen gençleri serbest bırakın" dedi.

Hadise'den 'gözaltı' tepkisi: 'Aralarında 18 yaş altı çocuklar da var'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.03.2025 - 22:06

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından protestolar devam ediyor. Birçok öğrenci gözaltına alınıyor.

Sanat camiasından da gözaltılara ve polis müdahalelerine tepki sürüyor.

"ONLARIN SESİNİ DUYALIM"

Hadise, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerin özgür düşünceleriyle yürüyüş yaparken gözaltına alınması içimi sızlatıyor. Aralarında 18 yaş altı çocuklar da var. Onların sesini duyalım ve hayatlarını umut dolu şekillendirmelerine yardımcı olalım. Lütfen gençleri serbest bırakın"


Etiketler: #Hadise #gözaltı #genç

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