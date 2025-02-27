Son Dakika... Şişli'de sokak ortasında dehşet: Kadını katletti, aynı silahla intihara kalkıştı!

İstanbul Şişli'de İzzet Alver isimli şahıs Seher Güzide'yi sokak ortasında katletti. Alver, aynı silahla kendi kafasına sıkarak intihara kalkıştı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Son Dakika... Şişli'de sokak ortasında dehşet: Kadını katletti, aynı silahla intihara kalkıştı!
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DHA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 09:42

İstanbul'da Şişli Ergenekon Mahallesi'nde İzzet Alver (30), Seher Güzide (45)'yi sokak ortasında silahla öldürdükten sonra kendi kafasına sıktı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alver, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.


Etiketler: #Şişli #kadın cinayeti

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