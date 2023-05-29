Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var!
Son dakika gelişmesi... Sivas-Kangal Yağdonduran mevkisinde, minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Sivas-Kangal Yağdonduran mevkisinde, minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi
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