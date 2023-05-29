Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var!

Yayınlanma: 29.05.2023 - 09:45

Güncelleme: 29.05.2023 - 09:58

Sivas-Kangal Yağdonduran mevkisinde, minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi

AYRINTILAR GELİYOR...