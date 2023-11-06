Son Dakika: Soma Devlet Hastanesi’nde korkutan yangın

Manisa’nın Soma ilçesinde hizmet veren devlet hastanesinde elektrik panosundan çıkan yangın korkuttu. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, ayakta tedavi gören hastalar tahliye edildi.

İHA
Yayınlanma: 06.11.2023 - 12:01
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Soma Devlet Hastanesi’nde saat 11.00 sıralarında elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın alarm sisteminin devreye girmesiyle birlikte ayakta tedavi gören hastalar tahliye edilirken, bölgeye gelen itfaiye ekiplerine yanan panoya müdahale ederek, yangını söndürdü.

Kısa süreli paniğe neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Soma Manisa Devlet hastanesi Yangın

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