Son Dakika: Soma Devlet Hastanesi’nde korkutan yangın

Yayınlanma: 06.11.2023 - 12:01

Güncelleme: 06.11.2023 - 12:24

Soma Devlet Hastanesi’nde saat 11.00 sıralarında elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın alarm sisteminin devreye girmesiyle birlikte ayakta tedavi gören hastalar tahliye edilirken, bölgeye gelen itfaiye ekiplerine yanan panoya müdahale ederek, yangını söndürdü.

Kısa süreli paniğe neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.