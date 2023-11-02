Somali Başbakanı'ndan Hamas çıkışı: Bir kurtuluş hareketidir
Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Hamas'ın "terör örgütü" olmadığını belirterek, "Hamas, bir kurtuluş hareketidir" dedi.
Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, başkent Mogadişu'daki konferansta yaptığı konuşmada, dünya kamuoyunun Filistin'de yaşanan acılara sessiz kalmasını eleştirdi.
"Dünya nerede, insan hakları savunucuları nerede, çocuk hakları savunucuları nerede?" ifadesini kullanan Barre, Filistin'de olup bitenleri unutmama sorumlulukları bulunduğunu söyledi.
Hamas'ın "terör örgütü" olmadığını ifade eden Barre, "Hamas, bir kurtuluş hareketidir" dedi.
Somali, daha önce İsrail saldırılarında binlerce sivilin öldüğü Gazze Şeridi'ne doktor ve gönüllü sağlık çalışanları göndereceklerini açıklamıştı.
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