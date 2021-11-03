Son dakika... Son anket: AKP ve MHP seçmenleri de kabul etti! Oran yüzde 95!
MetroPOLL Araştırma'nın son anketine katılan seçmenlerin yüzde 95'i hayat pahalılığı olduğunu söyledi. Ankete katılan AKP'lilerin yüzde 85,4'ü, MHP'lilerin ise yüzde 81,3'ü hayat pahalılığı olduğunu dile getirdi.
MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, "Türkiye'nin Nabzı Ekim 2021" kamuoyu araştırmasının sonuçlarını Twitter hesabı üzerinden paylaşmaya devam ediyor.
Araştırmanın hayat pahalılığı ile ilgili bölümünde yurttaşlara, "Ülkedeki hayat pahalılığı sizce ne durumda?" sorusu yöneltildi. Araştırmaya katılan seçmenlerin yüzde 37'si ülkedeki hayat pahalılığının "dayanılmaz boyutlara" ulaştığını düşünüyor. Yüzde 35'lik kesim ise "çok zorlandığını" ifade ederken, yüzde 22'lik kesim ise "zorlandığını" ancak bu durumun "dayanılmayacak gibi" olmadığı görüşünde. Ankete katılanların yüzde 5'lik kısmı ise ülkede hayat pahalılığı olmadığını düşünüyor.
AKP VE MHP SEÇMENLERİ DE KABUL EDİYOR
Araştırmanın partiler bazındaki sonuçları ise çarpıcı... Ankete katılan AKP'lilerin yüzde 12,6'sı, "hayat pahalılığı dayanılmaz boyutlara ulaştı", yüzde 33,9'u "çok zorlanıyoruz", yüzde 38,9'u "zorlanıyoruz ama dayanılmayacak gibi değil" dedi. AKP'li olduğunu söyleyenlerin yüzde 13,7'si ise "hayat pahalılığı yok" dedi.
MHP'lilerin ise yüzde 12,5'i hayat pahalılığının "dayanılmaz boyutlara" ulaştığı görüşünde. MHP'li olduğunu söyleyenlerin yüzde 27'i "çok zorlanıyoruz", yüzde 41,7'si "zorlanıyoruz ama dayanılmayacak gibi değil" dedi. MHP'lilerin yüzde 17,7'si ise "hayat pahalılığı yok" görüşünü savundu.
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