Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... Sosyal medya fenomeni Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika... Sosyal medya fenomeni Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldı

1.03.2026 17:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika... Sosyal medya fenomeni Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Ece Ronay hakkında, “Devletin askeri teşkilatını aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre Ronay, kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik ifadeler paylaştı. Bu paylaşımlar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

“DEVLETİN ASKERİ TEŞKİLATINI AŞAĞILAMA” SUÇLAMASI

Savcılık, söz konusu içeriklerle ilgili olarak “Devletin askeri teşkilatını aşağılama” suçlamasıyla Türk Ceza Kanunu’nun 301/2. maddesi kapsamında re’sen soruşturma başlattı.

ECE RONAY NE DEMİŞTİ?

Fenomen Ece Ronay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Zekâtımı Türk Silahlı Kuvvetlerini Geliştirme Vakfı’na versem geçerli olur mu? Ne bileyim, bomba falan alırız. Zekât, zekât oluyor mu?" ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Konular: #Soruşturma #TSK #Türk Silahlı Kuvvetleri #Ece Ronay