Son Dakika: Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
16 Ağustos 2022 Salı, 11:33
Son Dakika: Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı
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20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

Öğretmen adaylarının, sözlü sınavları 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti.

Sınav sonuçlarıysa https://personel.meb.gov.tr/ ve e-Devlet üzerinden erişime açıldı. 


MEB Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları

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