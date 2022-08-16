Son Dakika: Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı.
Öğretmen adaylarının, sözlü sınavları 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti.
Sınav sonuçlarıysa https://personel.meb.gov.tr/ ve e-Devlet üzerinden erişime açıldı.
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