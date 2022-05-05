AFAD uyardı: Sel ve su taşkınlarına dikkat!
Kars Afet ve Acil Durum İl Müdürü Oktay Ayğan, yağışların etkisini sürdürmesi beklenen bölgede, vatandaşların sel ve su taşkınlarına karşı dikkatli ve tedbiri olmasını istedi.
Kars Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Oktay Ayğan, son bir aydır bölgenin yoğun yağışlar aldığını söyledi.
Nisanda bazı mahallelerde taşkınlar meydana geldiğini hatırlatan Ayğan, "4 Nisan'da Aydınlıkevler Mahallesi'nde su baskını yaşamıştık. Dün 3 köyde su baskını ihbarı geldi, buralara da müdahale ettik, gerekli önlemleri aldık" dedi.
Ayğan, yağışların etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirterek, "Önümüzdeki günlerde yoğun yağış görülüyor. Özellikle su kenarlarında evi olanların çok dikkatli olması gerekiyor. İmkanları varsa daha güvenli alanlarda bulunsunlar. Muhtarlarımız köylerde kanal ve menfezlerin tıkalı olup olmadığına baksınlar, tıkanıklık varsa bize bildirsinler. Bu dönemlerde bölgemizde sel baskınları yaşanabiliyor, bu nedenle tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını istiyoruz" diye konuştu.
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